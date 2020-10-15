88 новых фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии планируют построить 88 фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство уже началось в Дебесском, Завьяловском, Малопургинском, Можгинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах. Пресс-служба правительства республики сообщает, что новые медучреждения появятся в Удмуртии в рамках национального проекта «Здравоохранение». - В ряде районов есть небольшие отставания от графика, но все обязательства мы выполним, – комментирует глава республики Александр Бречалов.

Отмечается, что в рамках проекта «Здравоохранение» также проходит обновление медицинского транспорта. В 2020 году обновили 43 автомобиля скорой помощи. 27 из которых будут работать в районных больницах.В некоторых районах строительство уже началось

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