Новые вагоны пригородных поездов начнут курсировать в Удмуртии Фото: Алена Селезнева

В ноябре 2020 года начнут курсировать новые вагоны в некоторых пригородных поездах. Они оборудованы системами климат-контроля и автоинформирования. Также появятся розетки для зарядки телефонов. Вагоны будут оснащены экологически чистыми туалетами, сообщает пресс-служба Ижевского отделения Горьковской железной дороги.

Напоминаем, три новых вагона поступили в парк Пригородной пассажирской компании "Содружество" в октябре. Курсировать они будут по трем направлениям: Ижевск - Воткинск, Янаул - Сарапул, Янаул - Нефтекамск.

Отмечается, что на стоимость проезда обновление парка никак не повлияет. Также будут действовать все предусмотренные льготы.

В пресс-службе напоминают, что подвижной состав постоянно обновляется. С сентября 2020 года новые плацкартные вагоны уже были введены на направления следования Ижевск - Воткинск, Ижевск - Чур и Ижевск – Сайгатка. Также в 2020 году капитально отремонтированы 12 железнодорожных переездов.

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