Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 15 октября 2020 года: 118 новых случаев заражения и новая система чекинов для ночных заведений

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 15 октября 2020 года: 118 новых случаев заражения Фото: Амир Закиров

15 октября в Удмуртии зарегистрировали 118 положительных тестов на COVID-19. Вылечились от инфекции 101 человек. Двое не смогли победить болезнь и, к сожалению, скончались.

За последние сутки провели 4 061 исследование на коронавирусную инфекцию, всего за весь период было проведено 433 097 исследований

Всего по состоянию на 15 октября в республике зарегистрировали 7 082 случаев болезни.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

В России выявлено 13 754 случая за сутки. Выздоровели 8 392 человека, скончались 286

пациентов.

За весь период в России зарегистрировали 1 354 163 случаев Covid-19.

Мы уже рассказывали, что в Удмуртии некоторые классы в школах закрываются на карантин. Также известно и о продлении осенних каникул. И кажется, такие меры приняты не зря. Роспотребнадзор в городе Санкт-Петербург сообщает, что дети и подростки стали чаще и легче заражаться вирусом. Хотя раньше они были слабо восприимчивы к нему.

Однако на первом месте по количеству заражённых всё ещё остаются офисные работники. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Не стоит забывать: переболев коронавирусной инфекцией, вы не исключайтесь из зоны риска заразиться ей вновь. Участились случаи повторных заболеваний. Причиной может быть слабый иммунитет.

Поэтому государство вводит всё новые меры по профилактике заражения коронавирусной инфекцией. В Москве ночные заведения обязали ввести систему чекинов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Конечно, это не защитит никого от COVID-19. Смысл здесь в том, что если у кого-то из посетителей обнаружится коронавирус, то всем посетителям придут оповещения и они должны будут оперативно сдать тест. Штрафы за отсутствие чек-инов и QR-кодов составят до 500 тысяч рублей.

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