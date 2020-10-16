3,3 млрд рублей планируют выделить для реконструкции аэропорта в Удмуртии

Жители республики уже выбрали один из шести вариантов предложенного аэрокомплекса, его фасад и наполнение Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртию с рабочим визитом приехал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нередько. Вместе с Председателем Правительства Удмуртской Республики Ярославом Семёновым было проведено рабочее совещание, в ходе которого они обсудили ряд вопросов о реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Ижевска и развития маршрутной сети.

Ярослав Семнов отметил, что за последние 3 года пассажиропоток значительно вырос. В 2017 году он составлял 317 тыс. человек, а в 2019 357 тыс. человек. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, в 2020 году пассажиропоток значительно уменьшился и составил 219 тыс. человек. До конца году специалисты рассчитывают вернуться к прошлогодним значениям.

- Ижевск находится в списке Комплексного плана модернизации инфраструктуры, в который входят аэропорты и авиационные маршруты. Это означает, что есть средства из федерального бюджета в размере 3,3 млрд рублей для реконструкции взлетно-посадочной полосы, перронов. Очень важно для экологии, что появятся новые очистные сооружения, кроме того, будет обновлена система обеспечения безопасности. Все это будет способствовать развитию привлекательности Удмуртии для бизнеса и туризма, - рассказал Первый заместитель Министра транспорта РФ Александр Нерадько.

Также было отмечено, что реконструкция будет производиться без приостановления работы аэропорта.

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