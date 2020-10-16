В Удмуртии началась модернизация техникумов и колледжей

В Сарапульском педагогическом колледже открылись новые мастерские. Нововведения стали возможны благодаря гранту в рамках национального проекта «Образование» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Началась модернизация учреждений среднего профессионального образования в Удмуртии. в 2019 году пять грантов на усовершенствование СПО выиграла Удмуртия. Как отмечает глава республики Александр Бречалов, 152 млн 410 тыс рублей выделено из государственного бюджета, а ещё 10% добавила республика.

Так в рамках национального проекта «Образование» Сарапульский педагогический колледж выиграл грант 13 млн рублей. Эти деньги были потрачены на открытие новых мастерских.

Обновились 4 направления подготовки: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание технологии», «Физическая культура, спорт и фитнес». Мастерские оборудованы по мировым стандартам, сообщает пресс-служба Правительства Удмуртии. Они открывают студентам новые возможности для изучения современных технологий преподавания.

Так направление «Физическая культура, спорт и фитнес» обзавелось портативным анализатором состава тела, умными весами, а также разнообразным инвентарём для занятий фитнесом и йогой. Мастерская «Дошкольное воспитание» получила новое пространство, которое имитирует собой группу детского сада. Для изучения технологий «Преподавания в младших классах» закуплены планшеты, интерактивная панель, цифровые микроскопы, наборы робототехники. В классах мастерской «Преподавание технологии» появились 3D принтер, лазерный гравер и принтер-резак.

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