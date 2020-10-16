16 октября в Удмуртии зафиксировали 115 случаев заражения коронавирусом

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По состоянию на утро 16 октября в Удмуртии зафиксировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 51 жителя Ижевска, 17 жителей Воткинска и 15 жителей Глазова. В районах заболеваемость, как всегда, меньше. В Увинском районе заболело 6 жителей, в Воткинском – 5. По 4 жителя заразились в Сарапуле, Красногорском районе и Глазовском районе. Также заболело 3 жителя Киясовского района. По 2 случая в Юкаменском и Балезинском районах и по 1 случаю Игринского и Малопургинского районов. 158 человек выздоровели; три женщины 72, 74 и 75 лет, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии на сегодняшний день зарегистрировано 7 197 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 4 916 выздоровевших и 129 умерших. В настоящее время 1 426 пациентов находится в удовлетворительном состоянии, 618 человек – в состоянии средней степени тяжести, 108 - в тяжелом состоянии.

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