Жители одного из городов Удмуртии пожаловались на плохой запах в воздухе

Запах разложения и канализации витает над Сарапулом уже не первую неделю. По некоторым предположениям, он может быть связан с загрязнением реки Большая Сарапулка Фото: pixabay.com

Некоторое время назад жители города Сарапула начали жаловаться в соцсетях на отвратительный запах, появившийся в нескольких районах. По словам сарапульчан, запах разложения и канализации витает над городом уже не первую неделю. По некоторым предположениям, он может быть связан с загрязнением реки Большая Сарапулка. В группе «Подслушано Сарапул» жители обратились к властям с просьбой провести проверку.

15 октября министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов на своей официальной странице «ВКонтакте» прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что в адрес Минприроды региона действительно поступают обращения граждан, содержащие доводы о загрязнении реки, и ведомство организовало проверку совместно с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии.

- В октябре старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей среды выезжали на указанную территорию. В ходе выезда визуально источников загрязнения не выявлено, - отметил Денис Удалов.

Взятие проб воды запланировано на 16 октября, их исследование покажет, присутствуют ли в реке загрязняющие вещества. Кроме того, при помощи специальной техники русло Большой Сарапулки обследуют, чтобы обнаружить возможный источник сброса отходов.

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