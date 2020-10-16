В Удмуртии завершился квест «ДаУР!»

Победители туристического квеста «ДаУР!» будут объявлены 4 ноября Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

11 октября в Удмуртии завершился туристический квест «ДаУР!». Напомним, что он стартовал в Международный день дружбы и продолжался 74 дня. Участники должны были посетить как можно больше точек из «100 мест Удмуртии» и выложить фото оттуда в социальные сети с хештегами проекта.

Как сообщают организаторы, заявки на квест поступили от 443 участников. В социальных сетях о квесте написали почти 5000 раз - в том числе около 2000 раз в Инстаграм и около 3000 раз в «ВКонтакте».

Напомним, что туристический квест стал одним из этапов проекта «ДаУР!», стартовавшего в честь 100-летия государственности Удмуртии. Первый этап проекта был запущен 6 апреля. Жители Удмуртии размещали в социальных сетях фотографии из разных уголков нашей республики. В итоге их набралось более 350. После чего путем голосования сформировался список из 100 лучших туристических мест Удмуртии. Ве они попали на интерактивную карту на сайте даур.рф Следующий этап - туристический квест - начался 30 июля.

Награждение победителей всех этапов пройдет в День государственности республики.

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