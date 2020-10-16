Более миллиона рублей взяла в кредит и перевела мошенникам жительница Удмуртии

Лже-сотрудница банка вела в заблуждение и саму потерпевшую, и ее мужа Фото: pixabay.com

Жительница города Глазова отдала мошенникам более миллиона рублей, взятых в кредит, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

33-летняя женщина, работающая инженером на предприятии, обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей банка, предупредила, что на имя потерпевшей мошенники пытаются оформить кредит. Для того чтобы не допустить этих «преступных действий» лже-консультант порекомендовала установить на смартфон специальное приложение и, когда в нем появится сумма кредита, снять наличные через банкомат, после чего перевести их на «безопасный счет».

Взволнованную женщину такая сложная схема не смутила, не смутила и ее мужа, который присутствовал при разговоре, происходившем по громкой связи. Супруги отправились к банкомату вместе и выполнили все указания, сняв и переведя на неизвестный счет 1 млн 87 тыс. рублей. Затем они стали ждать, когда курьер привезет договор о расторжении кредитных обязательств, но никто, разумеется, не пришел. Звонок на «горячую линию» банка подтвердил, что все произошедшее являлось мошеннической схемой.

Теперь по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, виновных ищут, а МВД в очередной раз предупреждает граждан: ни в коем случае не устанавливайте на свой мобильный телефон приложения, которые вам навязывают в телефонных разговорах «сотрудники банков» - это мошенники!

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