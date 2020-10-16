300 кг овощей и фруктов в Удмуртии оказались испорченными Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор УР сообщает, что в 2020 году в ходе проверок выявили 300 кг овощей и фруктов, непригодных в пищу. Все испорченные продукты были сняты с продажи.

В течении года было проверено 29 предприятий, торгующих овощами и фруктами. На 13 из них выявили серьезные нарушения санитарных норм. Взяли 447 проб соответствия на санитарно-химические, паразитологические, микробиологические и другие показатели.

В ходе расследования выявили следующие нарушения: продажа гнилых продуктов, несоблюдение температур и условий хранения, торговля фруктами без соответствующих деклараций, отсутствие лабораторного контроля продукции. И множество других.

Инспекторами было составлено 16 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила более 50 тыс рублей. Контроль за работой магазинов, продающих овощи и фрукты, продолжается.

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