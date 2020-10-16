Теплосети Ижевска проверят с помощью красителя

Работники Удмуртских коммунальных систем используют зелёный краситель для проверки герметичности теплосетей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Проверка герметичности городских теплосетей начнется в Ижевске 19 октября. Работники Удмуртских коммунальных систем используют для этих целей зеленый краситель – флуоресцеин, сообщает пресс-служба администрации города. Так они смогут обнаружить наличие утечек и незаконных врезок в систему теплоснабжения.

Вода изменит цвет у жителей Первомайского, Октябрьского и частичного Индустриального районов. Отмечается, что в сети горячего водоснабжения вводить краситель не планируется. Поэтому горячая вода в кранах ижевчан не должна окраситься.

Удмуртские коммунальные системы напоминает, что краситель абсолютно безопасен для человека. Он имеет органическое происхождение и прошел все необходимые проверки.

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