На улицах Ижевска появятся 50 камер видеонаблюдения Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

50 новых камер видеонаблюдения установят на улицах Ижевска. Они появятся до конца октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Камеры заработают на самых оживлённых улицах города и будут обеспечивать безопасность ижевчан. Для определения мест установки были привлечены сотрудники Управления МВД по Ижевску.

Сейчас 40 камер уже подключено и готово начать работу.

Напоминаем, новая техника станет дополнением к уже имеющимся 95 камерам в городе. 86 из которых находятся на улицах Ижевска, а 9 расположены на набережной. Все они являются частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

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