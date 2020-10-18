В Ижевске задержан подозреваемый в краже велосипеда стоимостью 10 тысяч Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сотрудники уголовного розыска в Ижевске задержали 49-летнего подозреваемого в похищении велосипеда. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Сам велосипед ещё не найден.

Напоминаем, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что велосипед украли из подъезда на улице Дзержинского. Владелица оставила его на лестничной площадке на несколько часов, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ущерб составил 10 тыс рублей. На данный момент ведётся расследование уголовного дела.

МВД по УР сообщает, за сутки, 17 октября зарегистрировали 2 кражи велосипеда и одного самоката. Суммарный ущерб - 40 тыс рублей. Все преступления стали возможны потому, что владельцы оставляли своё имущество без присмотра на лестничных площадках в подъезде.

Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ежедневно ведут розыск похищенных велосипедов. Для этого проводятся проверки на улицах. Жителей города просят отнестись к работе полиции с пониманием.

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