40 новых автомобилей получат больницы Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

17 октября главврачам 23 больниц Удмуртии вручили ключи от новых автомобилей. Всего больницы Удмуртии получат 40 машин. Ещё 17 отправятся в районные медучреждения до 1 ноября.

Машины будут использоваться для выездов медиков к пациентам и отправки анализов в лаборатории.

Транспорт приобретен в лизинг на 36 месяцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. На сделку выделили 22,9 млн. рублей из республиканского бюджета.

-В адрес Главы республики поступали обращения со стороны главных врачей больниц с просьбой о выделении дополнительного санитарного транспорта, чтобы улучшить качество сопровождения пациентов на дому, увеличить доступность первичной медицинской помощи. Особенно это актуально в районах, где врачам, чтобы доехать до пациента, приходится преодолевать большие расстояния, - говорит заместитель председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Так по одному автомобилю появятся у медиков Малопургинской, Якшур-Бодьинской, Кезской, Алнашской, Кизнерской, Балезинской, Вавожской, Камбарской, Граховской, Дебёсской, Игринской, Каракулинской, Киясовской, Красногорской, Селтинской, Сюмсинской, Шарканской районных больниц. В Глазов, Сарапул и Уву отправятся по 2 новых машины. До 20 октября 7 единиц транспорта получат больницы Воткинска, Юкаменского и Ярского района.

-Несмотря на то, что договор лизинга заключен на 3 года, все машины мы получим сейчас, это особенно важно в условиях нынешней эпидемиологической ситуации, - комментирует Анастасия Муталенко.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске задержан подозреваемый в краже велосипеда стоимостью 10 тысяч