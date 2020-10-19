Музей Удмуртии появился на всероссийской мультимедийной платформе

Музей представил предметы быта крестьянской семьи, Фото: votkinsk.ru

Музей истории и культуры Воткинска представил 15 своих экспонатов на всероссийской мультимедийной платформе «Артефакт». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На сайте гида уже можно познакомиться с предметами быта, которые расскажут о традициях русской крестьянской семьи и горнозаводской культуре. Среди экспонатов-рукотёр, люлька-зыбка и гребень-чесалка. Все предметы сопровождаются исторической справкой с описанием, для чего и как использовались предметы. Выставку бесплатно может посмотреть любой желающий.

«Артефакт»-мультимедийный гид по музеям России. Здесь выставляют свои экспонаты самые значимые музеи страны. Среди них Русский музей и Третьяковская галерея.

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