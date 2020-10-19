Еще 107 человек заболели коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 19 октября в республике выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.

57 человек выздоровели и были выписаны. За минувшие сутки ни один пациент не умер.

За всё время в Удмуртии зарегистрировано уже 7 529 случаев заражения коронавирусом. 5 253 человека выздоровели, 133 скончались.

За последние сутки провели 4 909 исследований на коронавирус. За всё время было сделано 451 118 тестов.

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