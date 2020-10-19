Сменить резину на зимнюю рекомендуют водителям Удмуртии

Гидрометцентр республики обещает заморозки и похолодание, Фото: pixabay.com

УГИБДД по Удмуртии рекомендует автомобилистам заменить летнюю резину на зимнюю. Синоптики гидрометцентра Удмуртии обещают на неделе резкие заморозки. Смена резины предотвратит плохую управляемость транспортного средства и сократит число возможных аварий.

Также сотрудники дорожной службы рекомендуют отказаться от резких маневров на дорогах и напоминают о соблюдении дистанции и снижении скорости перед пешеходными переходами.

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