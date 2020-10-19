Более 200 тысяч рублей отправила мошенникам пенсионерка в Ижевске Фото: Амир Закиров

Пенсионерка из Ижевска перевела мошенникам почти 240 тыс рублей. Их личность на данный момент не установлена.

Напоминаем, 66-летней женщине позвонил неизвестный, сообщает пресс-служба МВД УР. Он представился сотрудником юстиции и сообщил, что суд постановил выплатить ей компенсацию за некачественные лекарства, которые она купила раньше. Также пенсионерке сказали, что для получения этих денег нужно оплатить оформление документов. Так ижевчанка перевела на неустановленные счета почти 240 тыс рублей.

Заведено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут расследование

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