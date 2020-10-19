В Ижевске состоялся Городской семейный пешеходный марафон «Мой город» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Традиционный Городской семейный пешеходный марафон «Мой город» прошёл в Ижевске 17 октября. Он стал уже 7 по счету, сообщает пресс-служба Правительства республики.

В этом году в мероприятии участие приняли 15 семей. Стоит отметить что первый раз среди участников был Совет отцов УР. Организаторами был составлен пеший маршрут примерно на 40 минут. Тематикой прогулки стало «100-летие государственности Удмуртии».

Участники прошли дистанцию по памятным местам города. Старт был дан около Дома детского творчества Первомайского района. Чтобы узнать следующее место, командам нужно было отгадать загадку о нём. На каждом этапе из маршрутного листа команды выполняли задания. У каждого памятника семьи делали фотографию и отправляли организаторам.

Все, кто справился с заданиями получили дипломы и ценные подарки.

За всё время существования марафона участие в нём приняли уже 180 семей.

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