Более 1000 семей Удмуртии получили кредит по программе «Сельская ипотека» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

1094 семьи из Удмуртии получили льготный кредит по программе «Сельская ипотека». Общая сумма займов составила уже 2,18 млрд рублей.

Наша республика входит в ТОП-5 регионов России по объему выданных займов по этой программе. Пресс-служба правительства республики отмечает, что льготная ипотека наиболее востребована в Завьяловском, Игринском и Увинском районах.

За все время действия проекта «Сельская ипотека» принято 5600 заявок от жителей Удмуртии. Общая сумма составляет 11,7 млрд рублей.

Напоминаем, заявку на получение льготного кредита со ставкой 2,7% может подать любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет. Важно, что этот процент будет действовать при оформлении личного договора страхования. Без него ставка не превысит 3%.

Также стоит отметить, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» не ограничивается льготной ипотекой. В нее входит и потребительский кредит. Жители сел могут получить суммы от 30 до 250 тыс рублей.

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