Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске отменили Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Международный цирковой фестиваль в Ижевске (0+) отменили, сообщает IZHLIFE. Мероприятия должны был пройти в марте 2021 года. Но этому помешала эпидемиологическая обстановка в мире. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. Он поднял этот вопрос на пресс-конференции в Доме дружбе народов, посвященной выпуску диска «Музыка композиторов Удмуртии».

Напомним, ещё в феврале стало известно, что делегация из Китая точно не приедет в Удмуртию на фестиваль. Теперь сложности возникают в оформлении виз для других зарубежных делегаций, так как границы закрыты из-за коронавируса.

Напомним, ранее директор филармонии Ижевска также заявил об отмене сезона.

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