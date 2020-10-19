В Удмуртии сбили 14-летнего подростка на велосипеде

14-летнего подростка на велосипеде сбил мужчина в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

16 октября в Глазове водитель «Chevrolet Aveo» сбил 14-летнего мальчика на велосипеде. По сообщению 1 отдела УГИБДД подросток выехал на главную дорогу с прилагающей. При этом не убедился в своей безопасности.

Ребенок получил травмы и госпитализирован.

ГИБДД напоминает, что при въезде на главную дорогу водитель должен уступить транспорту и пешеходам, которые движутся по ней.

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