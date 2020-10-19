Полиция накрыла наркопритон на улице Пушкинской в Ижевске

Владелец наркопритона на улице Пушкинская в Ижевске задержан Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске сотрудниками полиции по подозрению в организации наркопритона задержали 42-летнего мужчину. Им оказался ранее судимый житель Ижевска.

В ходе расследования было установлено, что притон был организован в квартире подозреваемого в доме на улице Пушкинской. С августа 2020 года там изготавливали и употребляли наркотики. На это указывают найденные на месте запрещенные вещества и специальная посуда для их применения.

Возбуждено уголовное дело. Ижевчанину грозит до 4 лет лишения свободы.

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