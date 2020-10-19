Задолжавшую более 60 тысяч алиментов женщину принудительно доставили в суд в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Селтинском районе не платившую алименты женщину принудительно доставили в суд. Она должна своему ребенку более 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ФССП по УР.

Напоминаем, женщина получила повестку, но в суд не явилась. Без её участия рассмотрение дела невозможно. Поэтому судебные приставы отправились к ней домой с постановлением от суда.

Она долго не открывала дверь. Впоследствии был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности.

В результате женщина всё же была доставлена сотрудниками правоохранительных органов в суд.

Сейчас она заключена под стражу на 5 месяцев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Полиция накрыла наркопритон на улице Пушкинской в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.