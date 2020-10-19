Две машины сбили мужчину насмерть в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

17 октября на 136 км дороги «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от М7 «Волга» водитель «ВАЗ 21101» сбил 33-летнего мужчину. Ударом его отбросило на встречку. Там его ещё раз сбил другой автомобиль.

Пешеход двигался по проезжей части в ночное время, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. Водитель «Chevrolet Aveo», двигающийся по встречной полосе, не заметил его и не успел среагировать.

Сбитый мужчина скончался на месте.

Госавтоинспекция рекомендует гражданам в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы.

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