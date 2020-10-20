Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог

Случаев гриппа в Удмуртии пока не зафиксировали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На прошлой неделе, в период с 12 по 18 октября, в Удмуртии было зафиксировано превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ, об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

За семь дней респираторными вирусными инфекциями заболело 12849 жителей региона, в том числе 6295 детей до 14 лет. Почти половину от этого количества составили ижевчане – 5840 человек. Такой уровень заболеваемости соответствует превышению эпидемического порога на 13,3%. Как уточняют в Роспотребнадзоре, достигнуто оно за счет взрослого населения.

При этом ни одного случая гриппа пока не зафиксировано, у заболевших лабораторно выявляются преимущественно риновирусы, а также РС-вирусы и парагрипп.

Прививочная кампания против гриппа продолжается, на 19 октября в Удмуртии привито 278574 жителя Удмуртии, что составляет 18,6% населения региона и 36,2% от плана, напомним, в этом году планируется привить против гриппа более 60% населения республики.

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