Еще 116 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 20 октября в республике выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.

153 человека выздоровели и были выписаны. За минувшие сутки ни один пациент не умер.За все время в Удмуртии зарегистрировано уже 7 645 случаев заражения коронавирусом. 5 406 человек выздоровели, 133 скончались.

Отмечается, что 1 393 болеющих сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, 107 в тяжелом. У 606 пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести.

За последние сутки провели 3 110 исследований на коронавирус. За все время было сделано 454 228 тестов.

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