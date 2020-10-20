Предпринимателя из Удмуртии подозревают в вымогательстве 200 тысяч рублей

Предпринимателя Удмуртии подозревают в вымогательства 200 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле полицейские задержали 27-летнего предпринимателя по подозрению в вымогательстве. Сейчас мужчина находится в изоляторе, сообщает пресс-служба МВД по УР

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый вывез своего 20-летнего знакомого за город и там избил. Под надуманным предлогом он потребовал от парня 200 тыс рублей.

Пострадавшему пришлось продать машину, которая принадлежала его деду. Деньги он отдал вымогателю.

Возбуждено уголовное дело по статье вымогательство с применением насилия. Сарапульскому предпринимателю может грозить до 7 лет лишения свободы.

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