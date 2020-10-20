Санавиация Удмуртии спасла 181 пациента в этом году Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2020 году санитарная авиация Удмуртии совершила 186 вылетов. Был эвакуирован 181 пациент. В том числе 11 детей и 2 грудничка.

По статистике в этом году помощь чаще всего оказывали жителям Можгинского, Глазовского, Игринского и Якшур-Бодьинского районов. Санитарная авиация значительно сокращает время транспортировки пациентов. Так, например, по земле до Глазова медики из Ижевска добирались бы 3,5 часа. А по воздуху на это понадобится всего 50 минут, сообщает пресс-служба Правительства УР.

Также в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории 1 РКБ в Ижевске запланировано строительство вертолетной площадки. Проект нового объекта подготовили в начале года. Сейчас планируют ход строительных работ.

Отмечается, что одним вертолетным посадочным местом республика не ограничится. В 2011-2022 году запланировано строительство в крупных районных больницах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: Предпринимателя Удмуртии подозревают в вымогательстве 200 тысяч рублей

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.