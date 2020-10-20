Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро на международном ультрамарафоне Фото: Пресс-служба Администрации города Сарапул

Спортсмен из Сарапула Алексей Белослудцев занял второе место в пятидневном международном ультрамарафоне Загреб - Вуковар. Он проходил в октябре в Хорватии. Атлет преодолел более 300 км, сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Три этапа подряд парень замыкал тройку лидеров.

- Третий на этапе и в абсолюте выигрываю у четвертого 11 минут. Проигрыш первому и второму месту больше часа. Погода - весь день пронизывающий, холодный дождь, - рассказывает свои впечатления спортсмен.

Но на 4 этапе он вырвал у соперников серебряную медаль. Отыграл у своего преследователя 1,5 часа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Санавиация Удмуртии спасла 181 пациента в этом году

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.