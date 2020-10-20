Надписи с информацией о наркотиках закрасят на улицах Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Надписи, содержащие информацию о продаже наркотиков, будут закрашены в Ижевске. Этим займутся представители центра «Пульс» и Молодежное антинаркотическое движение Ижевска при поддержке Администрации города.

Мероприятия пройдут в рамка проекта «За красивый Ижевск 2.0». Он продлится до конца 2020 года, сообщает пресс-служба администрации.

Помочь в этом деле участникам проекта может любой ижевчанин. Если вы заметили подобную надпись, то нужно сфотографировать её и отправить на электронную почту Штаба профилактики «Подросток». Обязательно указать пометку «За красивый Ижевск 2.0», а также место, дату и время вашего снимка.

Затем фотографии будут направляться в Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ижевска и Управление по контролю за оборотом наркотиков по УР.

Напоминаем, впервые проект прошёл в 2016 году. Тогда участники отслеживали нарушения в благоустройстве города. Принимались жалобы от жителей о мусоре на улицах города, сломанных остановках, некачественно уложенных дорогах и тротуарах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро на международном ультрамарафоне