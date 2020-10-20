Ребёнок получил травмы в ДТП на 10 лет Октября в Ижевске

В Ижевске на перекрёстке Удмуртской и 10 лет Октября столкнулись два автомобиля. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Ижевске 19 октября на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября столкнулись два автомобиля. «Лада-Ларгус» от столкновения с «Опель-Астра» перевернулась. В результате 10-летняя девочка в машине получила травмы. За рулем находились 39-летний и 34-летний мужчины. Они не пострадали.

1 отделом УГИБДД по УР отмечается, что ребенок находился в детском кресле. Возможно, именно поэтому девочка отделалась лишь травами и испугом. Машину отбросило так сильно, что последствия могли быть намного хуже.

На данный момент возбуждено административное дело. Ведется расследование. Выясняются детали аварии. Сотрудники правоохранительных органов изымают видеозаписи с камер наружного наблюдения. Также проводят допросы участников ДТП.

Госавтоинспекция напоминает: не превышайте скорость на дорогах. При возникновении опасности водитель всегда должен успеть среагировать и остановиться.

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