Семьи с детьми старше 16 лет не получат выплаты в Удмуртии

Члены постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике рассмотрели законопроект Удмуртской Республики «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии семьи с детьми старше 16 лет не получат социальные выплаты. Члены постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике рассмотрели законопроект Удмуртской Республики «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Его было решено не принимать. Отрицательное заключение также дал глава республики Александр Бречалов.

Напоминаем, новым законом предполагалось ввести социальные выплаты семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Деньги хотели затратить из бюджета Удмуртии, сообщает пресс-служба Госсовета.

Отмечается, что бюджет республики испытывает трудности из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому введение дополнительных финансовых нагрузок в Госсовете назвали «нецелесообразным».

На данный момент депутаты предложили отозвать проект закона и отложить его до восстановления социально-экономической ситуации в Удмуртии.

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