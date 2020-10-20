Карта распространения коронавируса на 20 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 20 октября 116 новых случаев заболевания выявили в Удмуртии. 153 человека выздоровели и были выписаны. Ни одного летального случая не зафиксировано.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 7 645 случаев заражения коронавирусом. 5 406 человек выздоровели. 133 пациента, к сожалению, скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3741
Воткинск - 353
Глазов - 318
Можга - 436
Сарапул - 243
Алнашский район - 202
Балезинский район - 107
Вавожский район - 81
Воткинский район - 94
Глазовский район - 60
Граховский район - 55
Дебесский район - 35
Завьяловский район - 520
Игринский район - 127
Камбарский район - 37
Каракулинский район - 44
Кезский район - 76
Кизнерский район - 65
Киясовский район - 55
Красногорский район - 100
Малопургинский район - 192
Можгинский район - 111
Сарапульский район - 92
Селтинский район - 53
Сюмсинский район - 37
Увинский район - 128
Шарканский район - 112
Юкаменский район - 34
Якшур-Бодьинский район - 76
Ярский район - 46
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