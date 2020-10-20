Карта распространения коронавируса на 20 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 20 октября 116 новых случаев заболевания выявили в Удмуртии. 153 человека выздоровели и были выписаны. Ни одного летального случая не зафиксировано.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 7 645 случаев заражения коронавирусом. 5 406 человек выздоровели. 133 пациента, к сожалению, скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3741

Воткинск - 353

Глазов - 318

Можга - 436

Сарапул - 243

Алнашский район - 202

Балезинский район - 107

Вавожский район - 81

Воткинский район - 94

Глазовский район - 60

Граховский район - 55

Дебесский район - 35

Завьяловский район - 520

Игринский район - 127

Камбарский район - 37

Каракулинский район - 44

Кезский район - 76

Кизнерский район - 65

Киясовский район - 55

Красногорский район - 100

Малопургинский район - 192

Можгинский район - 111

Сарапульский район - 92

Селтинский район - 53

Сюмсинский район - 37

Увинский район - 128

Шарканский район - 112

Юкаменский район - 34

Якшур-Бодьинский район - 76

Ярский район - 46

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