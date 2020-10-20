Экс-министра Удмуртии осудят за превышение должностных полномочий Фото: pixabay.com

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинение экс-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. Уголовное дело было заведено по статье превышение должностных полномочий.

Напомним, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, осенью 2016 года экс-министр незаконно начал строительство бани на территории Чекеровского государственного охотничьего комплексного заказника.

Бывший министр потратил на это 3,5 млн рублей из бюджета республики. А также установлено, что был нанесен экологический вред природному комплексу, в месте которого развернулась стройка.

Дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом Ижевска.

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