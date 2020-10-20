Теперь точно: проезд в общественном транспорте Ижевска подорожает до 25 рублей Фото: Амир Закиров

20 октября комиссия по тарифному регулированию Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии утвердила изменение в тарифе на проезд в общественном транспорте Ижевска. Он вырастет на 25%. С 1 ноября стоимость билета составит 25 рублей. По карте оплата будет стоить 23 рубля.

Как уже сообщалось, повышение тарифа связанно с увеличением затрат транспортных компаний и уменьшением пассажиропотока. Финансы компаний уменьшаются в связи с различными факторами. Это и повышение цен на бензин и электроэнергию. Рост заработных плат работников. А также необходимость в условиях пандемии закупки санитарных средств.

- Да, это социально-ответственное решение, но не принять его мы сегодня не могли. Убыток «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ» в 2019 году составил 77,5 млн, - заявил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Напоминаем, цена на проезд в транспорте не повышалась с 2015 года.

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