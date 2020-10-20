Количество больничных в Удмуртии увеличилось в два раза Фото: Архив «КП» в Ижевске

Количество граждан Удмуртии, оформивших больничные за последние две недели, выросло в 2 раза по сравнению с летним периодом. Пресс-служба ФСС, отмечает, что сейчас в день они проверяют около 3 тыс. листов по временной нетрудоспособности. Тогда как в августе эта цифра держалась в пределах 1100.

Так, с 1 октября уже было выдано 50 000 электронных больничных листов.

Напоминаем, как рассчитываются выплаты во время больничного. Среднедневной доход за 2 года умножается на количество дней, которые вы просидели дома по болезни. Полученный результат умножаем на специальный процент, который зависит от вашего стажа работы. Если вы числитесь в компании меньше 5 лет, умножайте на 60%. Проработали 5-8 лет, вам полагается 80%. А если более 8 лет - то все 100%.

Стоит отметить, что по закону пособие по временной нетрудоспособности облагается НДФЛ.

Также выплаты имеют определенные сроки, в которые должен уложится работодатель. В его обязанности входит отправить реестр в Фонд социального страхования в течение 5 дней после полученного заявления о больничном. Направленная информация будет обработана ФСС за 10 дней. После чего работник сможет получить пособие.

Важно отметить, что граждане могут выбрать способ получения денег. Их всего три. При переводе на карту МИР средства окажутся у человека в течение одного дня после начисления их в банк. При выплате на расчетный счет этот срок увеличится до 3 дней. И последний способ получения денег - почтовый перевод.

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