Пьяного велосипедиста сбили в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 19 октября в селе Завьялово автомобиль сбил велосипедиста. Установлено, что 49-летний водитель двухколёсного транспорта был пьян.

Автомобиль «Volkswagen Polo» ехал по главной дороге. На неё, выехал велосипед, который должен был пропустить движущуюся машину. Но он проигнорировал это правило, сообщается в пресс-службе 1 отдела УГИБДД по УР.

Пьяный мужчина получил травмы. Также сейчас на него завели дело об административном правонарушении. Он может получить штраф до 30 тысяч рублей.

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