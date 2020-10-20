Тесты на COVID будут делать в соседних регионах Удмуртии

Контракты с дополнительными лабораториями подпишут к концу недели, Фото: freepik.com

К тестированию на коронавирусную инфекцию подключат дополнительные лаборатории, в том числе и из соседних регионов. Об этом сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов во время прямого эфира в социальных сетях #БречаловLive.

За последний месяц количество проводимых тестов на COVID-19 выросло в несколько раз. Лаборатории Удмуртии не могут оперативно справиться с потоком. В связи с этим сейчас ведутся переговоры с лабораториями, которые будут дополнительно будут проводить исследования. К концу недели, сообщает глава региона, контракты будут подписаны, а ресурсы и возможности лабораторий удвоят.

— Мы удвоим возможности и ресурсы наших лабораторий диагностики таким образом, чтобы в течение 48 часов у вас был результат теста, — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, всего на 20 октября в Удмуртии провели 454 228 тестов на коронавирус, из них 3 110 за последние сутки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог

Еще 116 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии