Еще 120 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 21 октября в республике подтвердилось ещё 120 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.

129 человека выздоровели и были выписаны. От болезни за последние сутки умерло два человека. Это мужчина 50 лет и женщина, которой было 64 года.

.За все время в Удмуртии зарегистрировано уже 7 765 случаев заражения. 5 535 человек выздоровели, 135 скончались.

За последние сутки провели 3 868 исследований на коронавирус. За все время было сделано 458 096 тестов.

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