Для нового детсада в поселке Машиностроителей в Ижевске начали прокладывать трубопровод

Фото: страница во «ВКонтакте» Олега Бекмеметьева
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на странице во «ВКонтакте» сообщил о том, что в поселке Машиностроителей начали подготовительные работы для строительства нового детского сада на 150 мест. Это позволит разгрузить другие дошкольные учреждения района.
- Сейчас специалисты Ижводоканала перекладывают сети: выводят их из пятна застройки и прокладывают необходимые коммуникации к будущему зданию, - написал Олег Николаевич.
Длина нового трубопровода водоотведения - 300 метров. То же самое сделают с теплосетями, электросетями и газопроводом.
Сроки завершения строительства пока не называют.
Фото: страница во «ВКонтакте» Олега Бекмеметьева
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