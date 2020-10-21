Для нового детсада в поселке Машиностроителей в Ижевске начали прокладывать трубопровод

Фото: страница во «ВКонтакте» Олега Бекмеметьева

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на странице во «ВКонтакте» сообщил о том, что в поселке Машиностроителей начали подготовительные работы для строительства нового детского сада на 150 мест. Это позволит разгрузить другие дошкольные учреждения района.

- Сейчас специалисты Ижводоканала перекладывают сети: выводят их из пятна застройки и прокладывают необходимые коммуникации к будущему зданию, - написал Олег Николаевич.

Длина нового трубопровода водоотведения - 300 метров. То же самое сделают с теплосетями, электросетями и газопроводом.

Сроки завершения строительства пока не называют.

Фото: страница во «ВКонтакте» Олега Бекмеметьева

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