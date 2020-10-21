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Кадетская школа Ижевска получит несколько новых спортивных объектов

На это выделили более миллиона рублей
Анна Митрофанова
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Кадетская школа Ижевска получит несколько новых спортивных объектов

Кадетская школа Ижевска получит несколько новых спортивных объектов

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

4 проекта Кадетской школы Ижевска выиграли конкурсы инициативного бюджетирования. Три из них были подготовлены педагогами школы и стали победителями на конкурсе «Атмосфера». Ещё один новый спортивный объект появится на территории учебного заведения благодаря конкурсу «Наша инициатива», сообщает пресс-служба администрации города.

Так 16 октября состоялось открытие спортивной площадки на территории школы. Здесь появились новые турники и тренажёры для упражнений на пресс.

Стартовал проект «Военный плац - кадетской школе». Уже идёт активная закупка материалов и земельные работы. Новый спортивный объект даст школе новую возможность для проведения мероприятий различного уровня.

Более 340 юных кадет стали участниками городского кадетского фестиваля «Юнгвардия» и бала «Танцующие кадеты»

Более 340 юных кадет стали участниками городского кадетского фестиваля «Юнгвардия» и бала «Танцующие кадеты»

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Всего кадетская школа получит 1,02 млн рублей на реализацию своих проектов. В эту сумму входят средства из местного бюджета, республиканская субсидия, а также спонсорские средства и финансирование со стороны неравнодушных жителей.

Кадеты школы активно участвуют в мероприятиях города. Так более 340 юных кадет стали участниками городского кадетского фестиваля «Юнгвардия» и бала «Танцующие кадеты».

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