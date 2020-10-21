Ещё 10 врачей в Ижевске начнут работать на горячей линии для пациентов с коронавирусом

На этой неделе в консультационный центр в Ижевске планируют устроить ещё 10 медработников Фото: Константин ИВШИН

На этой неделе в консультационный центр в Ижевске планируют устроить еще 10 медработников. Об этом сообщил Александр Бречалов в ходе прямого эфира #БречаловLive.

Сейчас на горячей линии работают 17 врачей и 6 волонтеров-медиков. За все время работы консультационный центр принял уже 9314 звонков. 104 пациента находятся на постоянной обратной связи.

Напоминаем, свою работу горячая линия для пациентов с коронавирусом начала 5 октября. Из-за большого количества звонков 12 октября режим работы колл-центра увеличили и теперь он работает до 19:00 по будням, и до 16:00 в выходные.

Глава республики сообщил, что он получает сообщения с благодарностями по поводу работы врачей в центре, отмечает пресс-служба правительства Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: Кадетская школа Ижевска получит несколько новых спортивных объектов

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.