Фильм о моржихе из Ижевска покажут по телевизору Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фильм «Несейка. Младшая дочь» (6+) о моржихе из ижевского зоопарка покажут по телевизору. Премьера состоится 24 октября в 13:50 на телеканале «Россия-Культура» (16+). Об этом сообщает зоопарк Ижевска на своей странице в социальных сетях.

Картина названа в честь атлантического моржа Сгаты-Несейки, которая обитает в одном из вольеров нашего зоопарка. Создатель фильма - Владимир Марин. В киноленте он рассказывает историю спасения животного и о том, как живут ее сородичи в дикой природе.

Фильм снимали 6 лет. В том числе локациями для фильма послужил вольер моржей в ижевском зоопарке. К нам в город съемочная группа приезжала еще в ноябре 2017 года.

- Съемки в Зоопарке Удмуртии шли на одном дыхании с раннего утра до позднего вечера. Он старался не упустить каждый момент. Это были плодотворные, насыщенные и запоминающиеся дни, - говорится в сообщении от зоопарка Ижевска.

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