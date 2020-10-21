На остановках Ижевска появились старые фотографии города Фото: КИК «Антей»

Остановки общественного транспорта в Ижевске украсили баннерами с фотографиями старого города. На изображениях представлены здания нашего города 60-80-х годов прошлого века.

Подбором кадров занимались сотрудники архивов Удмуртии. Они предоставили старые фотографии знаковых объектов и ансамблей города. Об этом сообщает культурно-исторический клуб «Антей» на своей странице в социальных сетях.

Проект реализован в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии.

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