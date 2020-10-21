Более 300 жителей Удмуртии могут оштрафовать за отсутствие тестов на COVID-2019

Фото: ru.freepik.com

В начала августа из поездок вернулось более 7900 жителей Удмуртии. У 118 из них по результатам тестов зарегистрировали коронавирус. А 321 человек не предоставили результаты о тестировании.

- Эти люди могут быть потенциальными источниками инфекции. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике возбудило дела об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба управления.

Напомним, что результаты тестов нужно предоставить в течение трех дней со дня прибытия. До получения результатов нужно соблюдать режим изоляции.

Кстати, в начале октября суд назначил штрафы жителям поселка Игра, которые не предоставили результаты тестов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Семьи с детьми старше 16 лет не получат выплаты в Удмуртии.

- Мальчишки из Удмуртии стали героями книги о детских подвигах.