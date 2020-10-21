Псевдоработники банка похитили более 2 миллионов у пенсионерки в Ижевске Фото: Ульяна Колмогорова

2 миллиона 85 тысяч рублей пенсионерка из Ижевска перевела мошенникам. Они представились сотрудниками службы безопасности банка.

Пресс-служба МВД УР сообщает, что 63-летней женщине позвонили с неизвестного номера и сказали, что на её имя пытаются оформить кредит. Для того чтобы этого не допустить она якобы должна оформить «встречный кредит» и все средства перевести на указанный счёт. Пенсионерка так и сделала.

На следующий день пострадавшая поняла, что это были мошенники и ей придется выплачивать полученные кредиты. Она отправилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают.

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