Более 270 тысяч жителей Удмуртии уже поставили прививки против гриппа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

278 574 жителя Удмуртии уже поставили прививки против гриппа перед началом нового эпидсезона 2020-2021. На 19 октября в республике привито 18,6% населения. В том числе 90 007 детей и 1 823 беременных женщины, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по УР.

Напоминаем, 18 октября в Удмуртскую Республику поступило 120 164 дозы вакцины для детей.

Роспотребнадзор сообщает, что вакцина защищает от тех видов гриппа, которые определены самыми актуальными на данный эпидсезон.

Отметим, итоги прошлого года показали, что среди людей, которые сделали прививки, не было зарегистрировано осложнений или тяжелой формы заболевания.

Уровень заболеваемости в Удмуртии превысил эпидемпорог на 13%. Статистика показывает, что с 12 по 18 октября зафиксировано 12 849 случаев ОРВИ. В это число входит 6 295 детей до 14 лет. Только в Ижевске на прошлой неделе заболело 5 840 жителей. Это почти половина от всех зараженных в республике.

На данный момент лабораториями проведено 5 785 исследований на грипп и ОРВИ. По их результатам вирус гриппа еще не был выявлен.

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