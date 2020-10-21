Карта распространения коронавируса на 21 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Амир Закиров

На утро 21 октября 120 новых случаев заболевания выявили в Удмуртии. 129 человек выздоровели и были выписаны. Двое пациентов, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 7 765 случаев заражения коронавирусом. 5 535 человек выздоровели. 135 пациента, к сожалению, скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3796

Воткинск - 360

Глазов - 326

Можга - 441

Сарапул - 245

Алнашский район - 203

Балезинский район - 112

Вавожский район - 83

Воткинский район - 98

Глазовский район - 60

Граховский район - 57

Дебесский район - 35

Завьяловский район - 534

Игринский район - 128

Камбарский район - 37

Каракулинский район - 44

Кезский район - 79

Кизнерский район - 65

Киясовский район - 55

Красногорский район - 105

Малопургинский район - 192

Можгинский район - 112

Сарапульский район - 92

Селтинский район - 55

Сюмсинский район - 37

Увинский район - 130

Шарканский район - 113

Юкаменский район - 34

Якшур-Бодьинский район - 76

Ярский район - 46

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