Карта распространения коронавируса на 21 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Амир Закиров
На утро 21 октября 120 новых случаев заболевания выявили в Удмуртии. 129 человек выздоровели и были выписаны. Двое пациентов, к сожалению, скончались.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 7 765 случаев заражения коронавирусом. 5 535 человек выздоровели. 135 пациента, к сожалению, скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3796
Воткинск - 360
Глазов - 326
Можга - 441
Сарапул - 245
Алнашский район - 203
Балезинский район - 112
Вавожский район - 83
Воткинский район - 98
Глазовский район - 60
Граховский район - 57
Дебесский район - 35
Завьяловский район - 534
Игринский район - 128
Камбарский район - 37
Каракулинский район - 44
Кезский район - 79
Кизнерский район - 65
Киясовский район - 55
Красногорский район - 105
Малопургинский район - 192
Можгинский район - 112
Сарапульский район - 92
Селтинский район - 55
Сюмсинский район - 37
Увинский район - 130
Шарканский район - 113
Юкаменский район - 34
Якшур-Бодьинский район - 76
Ярский район - 46
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