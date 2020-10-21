В Ижевске откроется авиационный класс Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Школа №80 в Ижевске открыла набор в авиационный класс. Школьники смогут отправится на первые занятия уже в следующем учебном году. Ребята будут изучать работу беспилотных летательных аппаратов. Запись на 2021-2022 учебный год уже началась, сообщает пресс-служба администрации города.

Разобраться в сложной электронной, конструкторской и программной части помогут учителя. На уроках будут изучать программирование микроконтроллеров на базе Arduino, 3D моделирование для цифровых двойников в КОМПАС, «Белый» хакинг в среде Linux и машинное обучение на языке Python.

Также школьники будут участвовать в разработке инновационных проектов вместе со студентами магистратуры и аспирантуры нашего города.

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